Aachen - Stadt will Camp Hitfeld nicht privatem Investor überlassen

Stadt will Camp Hitfeld nicht privatem Investor überlassen Von: gei

Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2018, 18:31 Uhr

Aachen. Die Stadt will das ehemalige belgische Militärgelände Camp Hitfeld nicht dem privaten Investor Landmarken AG überlassen, sondern dort ihr Vorkaufsrecht ausüben. Das hat der Rat am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.