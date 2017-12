Aachen - Stadt schickt Weihnachtsgrüße an ihre „Ex-Öcher“

Stadt schickt Weihnachtsgrüße an ihre „Ex-Öcher“ Letzte Aktualisierung: 4. Dezember 2017, 20:13 Uhr

Aachen. In Aachen geht wieder die Post ab. In diesen Tagen werden Weihnachtsgrüße an die Aachener im Ausland verschickt. Seit mehr als 50 Jahren sendet die Stadt vor Weihnachten in einer bundesweit einzigartigen Aktion Grüße an ehemalige Aachener, die in vielen Ländern der Welt leben. Seit einigen Jahren wird die Aktion vom „club aachen international“ unterstützt.