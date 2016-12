Stadt schafft 20 weitere Elektrofahrzeuge an

Aachen. Die Stadt Aachen plant die Anschaffung von weiteren 20 Elektrofahrzeugen, um bei Dienstfahrten künftig einen Beitrag zur Luftverbesserung zu leisten.

Der Rat hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einer entsprechenden „außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung“ zugestimmt, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Die Anschaffung der Fahrzeuge wird im Rahmen des „Neo-E-CarCharge-Programm“ gefördert. Der Bund steuert die Hälfte der Mehrkosten bei, die im Vergleich zum Kauf von konventionellen Fahrzeugen anfallen. Es handelt sich nach Angaben des Presseamts um ein Investitions­volumen von insgesamt rund 440.000 Euro, die Fördersumme beträgt 100.000 Euro.

Die Stadt hatte im Februar im Rahmen eines Pilotversuchs begonnen, Dienstfahrten des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule am Standort Mozartstraße mit Elektrofahrzeugen auszuführen. Am Klosterplatz steht ein weiteres E-Fahrzeug für die Beschäftigten rund um Rathaus und Katschhof bereit.

Kostenneutraler Umstieg

Der Versuch wurde laut Presseamt vor und während der Einführung durch ein externes Beratungsbüro begleitet. Die prognostizierten Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit konnten demnach bestätigt werden, ein Umstieg auf E-Fahrzeuge wäre nahezu kostenneutral möglich.

Für das Jahr 2017 ist nunmehr vorgesehen, das E-Flottenmanagement auf andere, größere Verwaltungsstandorte auszuweiten. Gedacht sei dabei insbesondere an Standorte an der Lagerhausstraße, Reumontstraße, Hackländerstraße und am Adalbertsteinweg.