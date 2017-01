Aachen.

„Es ist unfassbar, dass die Stadt Aachen in einer Notsituation kein Verständnis und kein Entgegenkommen zeigt“, ärgert sich die Frau, die wir an dieser Stelle mal Therese nennen (ihr wirklicher Name ist der Redaktion bekannt). In Not sind zwei Freundinnen von ihr, und das Bewohnerparken im Frankenberger Viertel macht es für sie noch schwieriger.