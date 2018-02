Auch Privatleute können Zahlen erfragen

Nicht nur die städtischen Fachbereiche können die Dienste der Statistiker in Anspruch nehmen. Firmen fragen schon mal nach Zahlen und Daten, und auch Privatpersonen wenden sich an die Fachleute. „Ein Bürger hat zum Beispiel nach dem durchschnittlichen Sterbealter der Aachener gefragt“, erinnert sich Yvonne Debald. Die Statistiker stellen solche Angaben zur Verfügung, immer unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Kontakt per

E-Mail: statistik@mail.aachen.de.