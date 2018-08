Aachen - Stadt erhält Fördergelder für weiteren Breitbandausbau

Aachen. Eine umfassende Breitbandinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für die zunehmende Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelten. Daher stellen Bund und Land umfängliche Investitionsmittel für den weiteren Breitbandausbau zur Verfügung.

Aachen zählt bereits zu den am besten ausgebauten Städten in Nordrhein-Westfalen, legt aber jetzt noch einmal nach und erhält weitere rund 3,3 Millionen Euro, um zusätzliche Haushalte, Gewerbebetriebe, aber auch Schulen an die Dateninfrastruktur anzuschließen. Das teilt das städtische Pressebüro mit.

Laut Breitband.NRW belege die Stadt Aachen in NRW einen der vorderen Plätze. Die Quote der Breitbandversorgung habe zum Stichtag 31. Dezember bei 98,48 Prozent gelegen. Doch der Datentransport werde sich exponentiell und mit dynamischen Zuwächsen fortentwickeln.

Ziel der Stadt Aachen sei daher der Aufbau eines flächendeckenden Breitbandnetzes – dem Netz der nächsten Generation (Next Generation Access) – auch in den wenigen, derzeit noch unterversorgten Gebieten der Stadt Aachen. Diese befänden sich in Stadtrandlagen und Außenbereichen. Hierzu habe die Stadt Aachen Fördermittel des Bundes und des Landes beantragt und bewilligt bekommen.

Stadt stemmt 830.000 Euro

Seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gebe es bereits eine Mittelzuteilung in Höhe von rund 4,14 Millionen Euro. Der Rat habe zudem einen Eigenanteil von circa 830 000 Euro beschlossen, um im Sinne einer Gigabitstrategie die Glasfaserversorgung in Aachen nachhaltig zu erweitern.

Nun wurde der Förderbescheid des NRW-Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur von Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart an den Leiter des städtischen Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft und Europa, Dieter Begaß, über weitere gut 3,3 Millionen Euro überreicht.

Die Stadt sei vorbereitet, denn zeitnah werde die Ausschreibung bzw. das notwendige Vergabeverfahren, welches Bestandteil des Förderverfahrens ist, begonnen.

Die Stadt Aachen plane, einen symmetrischen Ausbau der unterversorgten Gebiete zu forcieren, welcher Internetverbindungen mit 100 Mbit/s gewährleistet. Dies ist heutzutage nur durch einen Glasfaserausbau zu realisieren. Im Sinne einer Gigabitstrategie für die Stadt Aachen ist dieser Ausbau für die Breitbandversorgung mittels Glasfaser für Aachen daher ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig ermögliche der geförderte Breitbandausbau den Anschluss von weiteren Schulen und Gewerbebetrieben.

In der konkreten Umsetzung der Maßnahme sind circa 106 Kilometer Tiefbauarbeiten vorgesehen. Dabei werden etwa 317 Kilometer Glasfaserkabel und circa 106 Kilometer Leerrohre neu verlegt.