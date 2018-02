Aachen - Stadt Aachen sucht neue Schöffen und Schöffinnen

Aachen. In Aachen werden aktuell wieder Menschen gesucht, die sich für das Amt eines Schöffen oder einer Schöffin interessieren. Die Wahlen für die Schöffen und Jugendschöffen zur Amtsperiode der Jahre 2019 bis 2023 finden nämlich in diesem Jahr statt.

Hierfür müssen alle Kommunen für ihren Bereich eine Schöffenvorschlagsliste aufstellen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die ohne eine juristische Ausbildung während einer gerichtlichen Hauptverhandlung ein Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie ein Berufsrichter wahrnehmen. Gemeinsam mit den Berufsrichtern befinden die Schöffen über die Schuld und das Strafmaß eines Angeklagten.

Die Beteiligung der ehrenamtlichen Laienrichter in der Rechtsprechung ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates und soll das Vertrauen der Bürger in die Justiz stärken und zu einer lebensnahen Rechtsprechung beitragen. Gesucht werden Schöffen in allgemeinen Strafverfahren gegen Erwachsene als auch sogenannte Jugendschöffen in Jugendstrafsachen.

Zwischen 25 und 69 Jahre alt

Schöffin beziehungsweise Schöffe kann werden, wer zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2019 mindestens 25 Jahre, aber nicht älter als 69 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, die deutsche Sprache ausreichend beherrscht und zum Zeitpunkt der Wahl in Aachen wohnt sowie nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde. Es darf auch kein Ermittlungsverfahren anhängig sein.

Bewerbungen für interessierte Bürger sind bis Freitag, 16. März, möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.aachen.de. Dort sind auch Antragsformulare für die Aufnahme in die Schöffen-Vorschlagslisten hinterlegt. Nachfragen können unter Telefon 0241/432-1601 oder unter Telefon 0241/432-1609 sowie per E-Mail an wahlen@mail.aachen.de gestellt werden.

Informationen zum Bereich der Jugendschöffen können unter Telefon 0241/432-45107 beim städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Schule oder per E-Mail an jugendschoeffenwahl@mail.aachen.de nachgefragt werden.

Die Vorschlagslisten für das Schöffenamt müssen letztlich vom Rat der Stadt Aachen, die in Jugendstrafsachen durch den Kinder- und Jugendausschuss genehmigt werden.