Viele Expertenkommen zu Wort

Moderiert wird das Forum am Montag, 17. September, ab 19 Uhr von Bernd Büttgens. Neben Professor Oscar Reutter (Impulsreferat) sind weitere Experten geladen: Dorothee Saar, Deutsche Umwelthilfe, will „ohne Diesel in die Stadt“, Rob Schaap, Maastricht, berichtet über den Mobilitätswandel in den Niederlanden, Niels-Christian Schaffert, Stadt Aachen, zeigt die neuen Anforderungen an die Verkehrsräume auf, Dr. Christian Steinbaum, privates Planungsbüro, wirbt für mehr Stadtqualität durch weniger Autos, Dr. Christian Steinborn, e.Go, sieht in den neuen Technologien die Möglichkeit einer Verkehrswende und Dr. Roman Suthold, ADAC, ist überzeugt, das nur ein Mobilitätsmix den Erfolg bringen kann.

Außerdem ist ein Interview mit Silvia Andler geplant: Sie ist vom Auto auf andere Verkehrsmittel umgestiegen. Und auch OB Marcel Philipp wird zu Wort kommen.