Aachen.

Mit brachialer Gewalt sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in die Kirche St. Jakob und die benachbarte Kindertagesstätte am Mühlenberg eingestiegen. Dabei entstand vor allem in dem Gotteshaus an der Jakobstraße erheblicher Schaden. Ob es sich bei den beiden Einbrüchen um denselben oder dieselben Täter handelte, ist noch unklar.