Aachen - Spurensuche in einem Trümmerhaufen nach dem Brand im Aachener Osten

Aachen.

Wer am Dienstagmorgen in Haaren oder in Eilendorf die Nase aus dem Fenster gestreckt hat, wird durch einen eindringlichen, unangenehmen Geruch daran erinnert worden sein, was am Vortag im Aachener Osten passiert ist: Einen Tag nach dem großen Brand in einer Lagerhalle an der Philipsstraße ist die Aachener Feuerwehr noch immer mit rund 60 Einsatzkräften mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.