Aachen.

Es darf geturnt werden: Ohne großes Tamtam oder offiziellen Akt ist nach den Weihnachtsferien die neue Sporthalle an der Sandkaulstraße in Betrieb gegangen. Für den Schulsport wie für das Training der Vereine stehen nun in der Innenstadt wertvolle neue Hallenzeiten zur Verfügung.