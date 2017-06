„Sport im Park“ zieht fast 3000 Teilnehmer in nur einer Woche an

Aachen. Sportdezernentin Susanne Schwier ist begeistert: „Sport im Park ist eines meiner absoluten Lieblingsprojekte“, sagte sie neulich im Sportausschuss, als sie den Ausschussmitgliedern die Zahlen der niedrigschwelligen Sportangebote für Jedermann mitteilte.

Denn nach nur einer Woche haben mit 2941 Teilnehmern fast 3000 Menschen die 71 Kurse der 91 Trainerinnen und Trainer in den Aachener Parks und Grünanlagen besucht.

Mit diesen Zahlen übertreffe Aachen alle anderen Städte in Deutschland, die ein ähnliches Programm anbieten, hat nun das städtische Presseamt errechnet. So habe die Landeshauptstadt Düsseldorf – mit deutlich mehr als doppelt so vielen Einwohnern – in einem Monat weniger Menschen bewegt. „Sport im Park“ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und läuft noch bis Mitte Juli.

In 17 Aachener Parks und Grünanlagen finden die kostenfreien Sportangebote statt – geeignet für alle Altersklassen und jeden Fitnessstand. Alle Kurse werden von professionellen Trainerinnen und Trainern betreut.