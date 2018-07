Aachen.

Rund 20.000 Personen hat die Initiative „Sport im Park“ in diesem Jahr in Bewegung gebracht. Am vergangenen Samstag trafen sich Sportbegeisterte zum letzten Mal im Westpark, um sich bei Yoga, Zumba und „Function Fitness“ fit zu halten. Allein beim Zumba folgten rund 60 Sportlerinnen (Männer waren hier die Ausnahme) den Bewegungen des Trainers.