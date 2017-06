Aachen.

3000 Sportler trainieren derzeit pro Woche in den Aachener Parks und in den Stadtteilen, jedenfalls draußen, im Grünen: Das ist laut Daniel Gier ein sensationelles Ergebnis. Das Konzept „Sport im Park“ geht offensichtlich im zweiten Jahr erst so richtig auf. Gründe für den großen Zulauf sehen die Veranstalter in der guten Vorbereitung und im guten Wetter.