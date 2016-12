Aachen.

Einen Stapel mit 2676 Unterschriften sowie einen Sack voller Briefe von Kindern übergaben Mütter und Väter am Mittwoch an Oberbürgermeister Marcel Philipp. Sie hoffen, damit einen von Verwaltung und Politik gewünschten Umzug der Nachmittagsbetreuung „SpielRaum“ an der Grundschule Kornelimünster aus dem bisher genutzten Altbau ins modernisierte und erweiterte Schulgebäude verhindern zu können.