Spendenübergabe nach der Benefiz-Weihnachtsgala

Brand. „Tösche Spretzjebäck än Lametta“, die Brander Benefiz-Weihnachtsgala, die im vergangenen Dezember zum zehnten Mal stattfand, hat ganz klar Kultstatus erlangt, was sich vor allem in dem Erlös dokumentiert, der jetzt im Pfarrzentrum von St. Donatus an Pfarrer Ralf Freyaldenhoven übergeben wurde.

Seit dem Beginn im Jahr 2007 fungieren die Mitglieder der bekannten Stimmungsband „De Spetzbouve“ als Schirmherren und vollziehen dabei immer im Advent den Spagat zwischen ihrem karnevalistischen Engagement und der Hilfe für Bedürftige in Brand. Unterstützt werden sie dabei von Pastor Freyaldenhoven, der in enger Abstimmung mit der Band die Personen benennt, die Hilfe brauchen. Rund 500 Besucher erlebten Anfang Dezember im festlich geschmückten, voll besetzten Pfarrzentrum eine abwechslungsreiche Veranstaltung, in der Lustiges und besinnliche, weihnachtliche Klänge prächtig miteinander harmonierten.

An diesem Abend präsentierten unter anderem „The Voice“ Jupp Ebert, Hubert vom Venn mit Eifler Anekdötchen, Lothar Havenith mit Hits aus seinem Programm „100 Jahre Frank Sinatra“ , Ex OB Jürgen Linden als „Ene aue Öcher“, die Comedians „Hoppla das Duo“ und Frank Benders mit seiner Panflöte ein Programm der Spitzenklasse. Krönender Abschluss wie in jedem Jahr war Pfarrer Freyaldenhoven, der Ereignisse in und um Brand kritisch unter die Lupe nahm. Das Rahmenprogramm wurde durch „De Spetzbouve“ – das sind Hein Bonn, Karl Scheider, Hanno Dahmen, Ralf Kammer, Leo Leuchtenberg und Manni Ziemer – souverän gestaltet.

Der Reinerlös aus der Jubiläumsveranstaltung zum Zehnjährigen kann sich absolut sehen lassen. So gab es mit 14 470 Euro erneut einen Rekordbetrag, der Pfarrer Freyaldenhoven überreicht wurde und an unverschuldet in Not geratene Brander Bürger weitergeleitet wird. Der hohe Betrag kam zu zwei Dritteln durch eine Sammlung bei vielen Sponsoren und zu einem Drittel bei der Veranstaltung selbst zusammen.

In den bisher zehn Veranstaltungen konnte ein üppiger Gesamterlös in Höhe von 87 470 Euro erreicht werden, was um so erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, dass man in der ersten Veranstaltung im Jahre 2007 gerade einmal auf 2000 Euro kam. Alle Beteiligten richteten ein großes Dankeschön auch an die Brander Geschäftswelt, die mit Geld- und Sachspenden großen Anteil am Erfolg der Aktion hatte.

Schon jetzt steht fest: Die 11. Brander Weihnachtsgala findet am 9. Dezember 2017, einem Samstag, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) wieder im Pfarrheim St. Donatus in der Hochstraße statt. Den Termin sollte man sich merken, denn an diesem Abend erwartet die Zuschauer wieder ein Spitzenprogramm, das keine Wünsche offen lässt.