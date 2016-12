Spendenaktionen von CDU, Jusos und ProCom

Aachen. Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. In den Tagen vor dem Fest werden in vielen Vereinen, Organisationen, Firmen und Parteien Spenden für den guten Zweck gesammelt.

Statt Weihnachtskarten oder Präsente zu verschicken, unterstützen das Aachener Beratungsunternehmen ProCom und seine Mitarbeiter zwei Aachener Organisationen. Der Spendenbetrag von insgesamt über 4000 Euro kommt wie in den Jahren zuvor dem Projekt „Feuervogel“ und der Moldovahilfe Aachen zugute.

Das Projekt „Feuervogel“ hilft Kindern suchtkranker Eltern bei der Bewältigung ihres schwierigen Alltags. Die Moldavahilfe hilft jungen Menschen in drei Dörfern Moldawiens, dem sogenannten Armenhaus Europas. Im Fokus stehen Ausbildungs- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien.

Die CDU-Fraktion im Aachener Stadtrat lässt eine Weihnachtsspende der Ratsmitglieder in Höhe von 500 Euro der Organisation „Ingenieure ohne Grenzen“ mit dem Projekt „Lichtblicke im Himalaya“ zukommen. Im Osten Nepals, dem sogenannten Lower Solukhumbu, sind die Ansprüche an eine gute Schule bescheiden. Hier ist man froh, wenn es Strom gibt. Die „Ingenieure ohne Grenzen“, darunter Studierende der RWTH und FH Aachen, haben im abgelaufenen Jahr vor Ort mit Kraftwerksbetreibern und Dorfbewohnern über deren Erfahrungen gesprochen.

In Thulodhunga soll nun eine weitere Schule mit Strom versorgt werden, die Raum für Kinder der Klassen 1 bis 5 sowie für eine Vorschulklasse bietet. Mehr zur Arbeit der Ingenieure ohne Grenzen, Regionalgruppe Aachen, erfahren Interessierte im Netz auf www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/aachen.

Bereits zum zweiten Mal gestalteten die Jusos Aachen-Stadt ihre Weihnachtsaktion zugunsten geflüchteter Kinder und Jugendlicher in Aachen. In mehreren Flüchtlingsunterkünften wurden rund 100 Kinder und Jugendliche im Rahmen von kleinen Weihnachtsfeiern beschenkt. Dafür hatten die Jusos im Vorfeld Spendengelder in Höhe von 1500 Euro gesammelt und sich drei Tage lang in der Innenstadt auf die Suche nach Geschenken gemacht.

„Angesichts der aktuellen Geschehnisse ist es uns wichtig, geflüchteten Menschen, die bei uns vor Krieg und Elend Schutz suchen, weiterhin offen und herzlich zu begegnen“, so Juso-Vorsitzende Halice Kreß-Vannahme.