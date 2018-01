Aachen - Sparkasse: Filiale Goethestraße wird umgewandelt

Aachen. Die Sparkasse Aachen wird ihre Geschäftsstelle in der Goethestraße in einen Selbstbedienungsstandort umwandeln. Das kündigte das Kreditinstitut nun für den 2. Mai dieses Jahres an.

„Die Änderungen sind notwendig geworden, weil sich das Nutzungsverhalten unserer Kunden erheblich verändert hat,“ erläutert Hubert Herpers, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen. „Viele Bankgeschäfte erledigt der Kunde heute per Internet oder telefonisch.“ Anlässe, die einen persönlichen Besuch in der Sparkasse erfordern, seien deshalb seltener geworden. Dies werde gerade in kleineren Filialen – wie in der Goethestraße – besonders deutlich.

Die Kunden werden dort ab Mai weiterhin Bargeld und Kontoauszüge erhalten, für eine persönliche Beratung stehen die Mitarbeiter anderer Filialen – beispielsweise in der Lütticher Straße – zur Verfügung. Die Kunden der Filiale Goethestraße erhalten im Frühjahr einen Brief mit Informationen über die Änderungen und mit konkreten Vorschlägen für die künftige Begleitung. Insgesamt bietet die Sparkasse Aachen neben den künftig noch 88 Filialen mehr als 230 Geldautomaten in der Städteregion.