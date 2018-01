Aachen - Sparkasse: Der Kunde gibt den Takt vor

Aachen.

Vieles läuft online, vieles geht von zu Hause oder direkt von der Firma aus, und der Gang in die Filiale ist in vielen Fällen überhaupt nicht mehr nötig. Die Sparkasse Aachen hat bei ihren Privat- und Geschäftskunden ein verändertes Nutzungsverhalten festgestellt. Das hat der Vorstand bei einem Pressegespräch am Mittwochabend erklärt.