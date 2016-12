Aachen.

Ob in der Abtei, in den alten Gebäuden des Ortskerns oder auf dem historischen Jahrmarkt – überall in Kornelimünster verstecken sich zahlreiche interessante Geschichten. Autorin und Stadtführerin Renata A. Thiele möchte sie alle in ihrem neuen Buch „Kornelimünster – Geschichten rund um eine Abtei“ erzählen.