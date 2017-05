Aachen.

Erst am Vortag hatten Brigitte Amegashim und Monika Nikolayczik aus Hamm an der Sieg vom Internationalen Museumstag gehört. Kurzentschlossen kauften sie sich ein Zugticket, um sich drei Aachener Museen anzusehen. Das Zeitungsmuseum an der Pontstraße war die erste Station auf ihrer „Schnuppertour“.