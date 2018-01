Aachen.

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte und das Bürgerforum werden aufgewertet. Beide Gremien erhalten eine jeweils eigene Geschäftsführung. So empfiehlt es der Personal- und Verwaltungsausschuss (PuV). Nichts spricht gegen die Annahme, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Januar, so entscheiden wird.