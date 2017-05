Sorge um Tierheim-Katze: Minka braucht dringend Medikamente

Aachen. Sie ist getigert, sehr schmusig, anhänglich und hat auffällig große mandelförmige Augen: Katze Minka. Sie lebt eigentlich im Aachener Tierheim am Feldchen 26, wird aber seit 13 Tagen vermisst. „Wir machen uns wirklich große Sorgen und hoffen jeden Tag auf den erlösenden Anruf, dass Minka gefunden wurde und es ihr gut geht“, sagt Verena Scholz vom Tierheim.

Scholz kennt ihre Pappenheimer und weiß: „Minka springt liebend gern in Autos, weshalb sie auch ein wenig weiter außerhalb umherlaufen könnte.“ Das Tierheim bittet daher alle Besucher, die am Freitag, 19. Mai, in der Nähe des Tierheims waren, noch einmal in ihre Autos zu schauen, ob dort nicht ein paar Haare oder andere Spuren zu finden sind.

Die Katze dürfe auf dem gesamten Tierheimgelände frei umher laufen und streunern, habe sich jedoch noch nie weiter als ein paar Meter vom Tierheim entfernt, weiß Scholz. Aber Minka sei eben auch sehr zutraulich und würde mit jedem mitgehen.

250 Euro Finderlohn

Ein weiteres Problem ist Minkas Gesundheitszustand. Sie braucht dringend ihre Medikamente – und die sind nun mal im Tierheim. Das Tierheim hat daher bereits mehrere Aufrufe in den Sozialen Netzwerken gestartet, aber bislang habe kein Hinweis zum Erfolg geführt. „Unsere Pfleger und Paten haben zusammengelegt, damit wir gemeinsam einen Finderlohn in Höhe von 250 Euro ausschreiben können, wenn jemand unsere schmerzlich vermisste Minka zurückbringt“, sagt Scholz.

Sollte jemand Minka gesehen haben, freut sich das Tierheim Aachen über Hinweise unter Telefon 0241/9204250.