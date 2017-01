Sonnenschein und Hudrog dominieren beim Sylvesterlauf

Aachen. Am Silvesterabend gibt es weltweit schönes Feuerwerk und laute Böller. Das ist ein bekannter Brauch. Die ersten – auch ordnungsgemäßen – Knallgeräusche gibt es in Aachen aber traditionell schon einige Stunden vorher. Am Samstagnachmittag fielen nämlich am Markt wieder die Startschüsse des 39. Sylvesterlaufs.

Die Gewinner der verschiedenen Läufe in der Übersicht Schülerlauf

Jungen: 1. Ivan Blazevic (5:48),

2. Fynn Bastian (5:55),

3. Luca Thiele (5:58);

Mädchen: 1. Carolin Führen (6:35),

2. Zoe Ahn (6:46),

3. Leah Giesen (6:50); Volkslauf

Männer: 1. Mussa Hudrog (13:46),

2. Martin Heuschen (14:21),

3. Max Nores (14:41);

Frauen: 1. Claudia Valdix (13:46),

2. Ava Lathan (18:26),

3. Lia Lathan (18:26); Hauptlauf

Männer: 1. Mussa Hudrog (32:04),

2. Mansour Nourredine (32:20),

3. Martin Heuschen (32:53);

Frauen: 1. Kristina Ziemons (37:00), 2. Ellis Jacobs (37:46),

3. Steffi Jansen (38:36). Video Aachener Sylvesterlauf: Farbenfroh ins neue Jahr Bildergalerie Spaß und Sonnenschein beim Aachener Sylvesterlauf

Trockener Boden, Windstille und viel Sonnenschein – optimale Voraussetzungen könnte man sagen. „Wir hatten noch nie so gutes Wetter“, behauptete auch Mitorganisator Björn Kopac. Insgesamt 2216 Sportler und Sportlerinnen spurteten in drei Läufen am Rathaus vorbei durch die Öcher Altstadt. Über 100 ehrenamtliche Helfer waren dabei im Einsatz – als Streckenposten, zum Verteilen der Startnummern oder an Getränkeständen.

In diesem Jahr lebte eine alte Tradition wieder auf: Die Sylvesterlauf-Shirts. Im vergangenen Jahr war es aus finanziellen Gründen nicht möglich, dieses Mal war die Unterstützung der Sponsoren dafür wieder größer. „Das T-Shirt hat in jedem Jahr eine andere Farbe“, erläuterte Karin Feldmann vom Organisationsteam – beim Lauf 2016 war es neonorange.

Ungewohnter Bodenbelag

Gestartet wurde mit einem Schülerlauf über 1,9 Kilometer. „Es geht vor allem um Spaß“, sind sich die Geschwister Amon (10) und Janne (9) nach dem Rennen einig. Die beiden kamen bereits zum dritten Mal extra aus Heinsberg zu dem Öcher Laufevent.

Auch Fynn nahm am ersten Wettlauf teil – und landete auf dem zweiten Rang. „Ich bin zufrieden“, sagte der 13-Jährige stolz. Neben der Steigung am Streckenende empfand er vor allem den ungewohnten Bodenbelag als zusätzliche Erschwernis. „Auf Kopfsteinpflaster zu laufen ist schwieriger“, meinte Fynn.

Anschließend gab es den Volkslauf über 4,8 Kilometer, gefolgt vom Hauptlauf über 10,3 Kilometer. Der Gewinner in beiden Läufen war trotz der Doppelbelastung keineswegs eine Überraschung: Mussa Hudrog. Wie schon viele Male zuvor kam er bei gleich zwei Rennen als Erster ins Ziel. „Zweimal zu gewinnen ist schon besonders“, erzählte Hudrog. Insbesondere die „phänomenale Kulisse“, wie er sie nannte, hatte es ihm mächtig angetan: „Wenn man über den Markt läuft, dann ist das wie in einem Stadion.“

Kostümierte Menschen, eine Läuferin mit einem Kinderwagen im Schlepptau oder ein Läufer, der währenddessen telefoniert – was bei anderen Sportevents absolute Tabus wären, sorgte beim Sylvesterlauf für die Unterhaltung. Und auch neben dem Laufsport gab es reichlich Spektakel: Während DJ Daniel Wackers Gute-Laune-Musik spielte, kommentierten Peter Borsdorff und Thomas Schulte das Geschehen am roten Teppich der Zielgeraden.

Wie immer durfte auch das gemeinsame und amüsante Aufwärmen vor den Läufen nicht fehlen. Letztlich waren wohl Organisatoren, Gewinner sowie die vielen weiteren Sportler gleichermaßen zufrieden. Auch der typische „Knackpunkt“ – die Zeitnahme – stellte in diesem Jahr kein Problem dar, so die Veranstalter.

Nach dem sportlichen Jahresausklang hieß es dann für die vielen Teilnehmer: Ab nach Hause, duschen und schnellstmöglich zur Silvesterparty – vielleicht ja mit dem Vorsatz, im Jahr 2017 wieder am Lauf teilzunehmen.