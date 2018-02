Aachen. Etwa vier Grad Außentemperatur, strahlend blauer Himmel und Sonnenschein: Da lassen sich sogar die ersten Schneeglöckchen am Lousberg gleich neben dem Drehturm Belvedere blicken und genießen offensichtlich das Bad in der Sonne – und die Ruhe nach Karneval.

So wie all die Glücklichen, die den Veilchendienstag an der frischen Luft verbringen konnten. Vitamin D zu tanken war zu Jahresbeginn ja nicht allzu oft möglich, dafür gab es am Dienstag laut Wetterprognosen etwa neun Sonnenstunden.