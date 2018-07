Songwriterin Uta Habbig gibt Solo-Konzert im Franz Von: Verena Richter

Letzte Aktualisierung: 4. Juli 2018, 13:12 Uhr

Aachen. Ein Abend mit viel Poesie und Leidenschaft – in Musik und Gesang – steht Besuchern des Franz am kommenden Mittwoch, 11. Juli, bevor. Dort tritt die Sängerin und Songwriterin Uta Habbig auf und das ist ein Garant für Dichtkunst in Worten und Noten.