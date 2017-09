Aachen.

„Seid Ihr alle bereit?“, fragt Martin Pier vom Büro der Regionaldekane im Bistum Aachen. Was für eine Frage. „Auf die Plätze, fertig, los!“, gibt er dann das Zeichen für den Start des 11. Aachener Solidaritätslaufes rund um Dom und Rathaus. Rund 500 Teilnehmer machen sich in fröhlich-bunten T-Shirts „Gemeinsam auf dem Weg zur Arbeit“ – so ist es auf dem Laufhemd eines Teilnehmers weithin zu lesen.