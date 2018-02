Aachen - „So fern – so nah“: Monika Kochs stellt in der Galerie Hexagone aus

Aachen. Vor allem Erinnerungen an Reisen, etwa nach Island oder Bhutan, bewahren die Gemälde der in Griechenland lebenden Malerin Monika Kochs, die das erste Mal in einer Einzelausstellung in der Galerie Hexagone vertreten ist.

Erinnerte Naturgewalten in der wilden Gebirgs- und Vulkanlandschaft Islands, die Geysire, aber auch Schluchten, Weiten, Fels und Eis, Feuer und Wasser bestimmen sowohl die Dynamik als auch die Farbigkeit der Bilder, die als Hommage an die stetige Wandlung der Natur in ihrer Harmonie und Gegensätzlichkeit verstanden werden können, aber in ihrer Verwandlung zu inneren Landschaften erst zu brillanter Malerei werden.

Das stete Fließen und Strömen der Natur hat Monika Kochs in ihre Arbeitstechniken aufgenommen. Sie trägt auf und wäscht ab, lässt Abstraktion und gegenständliche Landschaft und Natur organisch und dynamisch ineinander wirken und eine Welt voller Kräfte und Zauber entstehen, die der Wirklichkeit entstammt, aber nicht wirklich ist.

Meisterhaft entfaltet Kochs in jedem ihrer Bilder Zauber und Magie von Natur – sei es in düsteren Gefilden wie Island, leuchtender Farbigkeit in Bhutan und sonnigen Wasser- und Himmelstönen in südlichen Ländern. „Waren Sie schon einmal hier?“ fragt sie noch in ihren Bildtiteln, während die Betrachter schon längst in die Stimmungen hineingezogen wurden wie in ein Märchen, weit weit weg vom Alltag.

Die Ausstellung hängt noch bis zum 28. Februar in der Galerie Hexagone, Schützenstraße 16, und kann mittwochs bis freitags von 12.20 bis 18.30 Uhr und samstags von 12.30 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung besichtigt werden. www.galerie-hexagone.de