Aktionstag zur Gleichstellung

Am 5. Mai ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Mit verschiedenen Aktionen wie Informationsständen oder Podiumsdiskussionen wird an diesem Tag europaweit auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht und für ihre Gleichberechtigung in der Gesellschaft gekämpft. Der Protesttag findet seit 1992 jährlich statt. Auch die Stadt Aachen, die Lebenshilfe Aachen und der Sozialverband VdK nehmen teil.

Mehr dazu im Netz auf: www.aktion-mensch.de