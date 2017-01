Aachen.

Auf einer Online-Plattform Produkte namhafter Aachener Lebensmittel-Fachgeschäfte wählen und sich den bunten Warenkorb anschließend per Lastenrad nach Hause bringen lassen: So soll Einkaufen in Aachen bald möglich sein. Laut Reiner Priggen, Landtagsabgeordneter der Grünen, warten viele ältere Leute auf ein solches Angebot. Unter dem Namen „Smart Emma“ soll das Projekt im Sommer probeweise an den Start gehen.