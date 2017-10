Aachen.

„Vergiftet“, nennt José Sánchez Rodríguez die derzeitige Situation in Katalonien, „und zwar schon seit Jahren.“ Und Sánchez Rodríguez muss es wissen, denn erstens hat der 54-Jährige Spanier an der RWTH Aachen Politikwissenschaften studiert und zweitens ist er Vorsitzender des Fördervereins der Städtepartnerschaft Aachen-Toledo – also quasi ein Fachmann in Sachen deutsch-spanische Beziehungen.