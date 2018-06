Sind Rückhaltebecken groß genug? Letzte Aktualisierung: 29. Juni 2018, 14:30 Uhr

Aachen. In diesem Jahr hat es bereits zwei Starkregenereignisse mit massiven Überschwemmungen in Aachen gegeben, die nach Ansicht der Linken auch ökologische Probleme zur Folge haben könnten. Sie wollen daher jetzt die Größe der Regenrückhaltebecken in Aachen überprüfen lassen.