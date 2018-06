Aachen. Kein Wasser für einen Teil von Aachens Brunnen, und Schuld ist die Pau: Wegen einer Baustelle an der Südstraße und einer damit verbundenen Teilerneuerung der Paubachdruckleitung sind alle Brunnen in der Innenstadt, die über diese Leitung versorgt werden, bis voraussichtlich 12. Juni nicht in Betrieb.

Das teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen sind die Brunnenanlage in der Kuckhoffstraße, das Türelüre-Lißje in der Klappergasse, der Wehrhafte Schmied in der Jakobstraße, das Fischpüddelchen vor dem Aachener Dom, die Mariensäule am Münsterplatz, der Karlsbrunnen am Markt sowie der Hühnerdieb am Hühnermarkt.