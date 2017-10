„Sicherheit im Dunkeln“ will Fahrräder winterfest machen

Aachen. Selber etwas zu sehen ist nur eine Funktion der Fahrradbeleuchtung. Die meist noch wichtigere Funktion ist das Gesehenwerden. Darum geht es beim Fahrradtraining mit Lichtaktion am Montag, 23. Oktober, von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Floriansdorfs. Die Veranstaltung trägt den Titel „Sicherheit im Dunkeln“, ist ein Angebot der Herbstferienspiele 2017 und der städtischen Kampagne „FahrRad in Aachen“.

Die Kinder bekommen nicht nur Tipps zum Radfahren. Ihnen wird auch eine Überprüfung der Beleuchtung an ihren Rädern angeboten. Wenn nötig, wird das Licht repariert. Ein Bestandteil der Aktion ist die „Black Box“. In ihr werden abendliche Straßenszene nachgestellt. Steigen die Kinder aufs Fahrrad und in die Pedale, beleuchtet die Fahrradlampe das Innere der Box. Durch ein Sichtfenster sind jetzt mehrere Radfahrer zu erkennen – mit oder ohne Licht. Die mit Licht sind leicht zu zählen, denn ihre Lampen leuchten. Die ohne sind deutlich schwerer zu sehen. So erleben die Kinder, dass Fahrradlampen nicht nur das Umfeld beleuchten, sondern gleichzeitig auch „Positionsleuchten“ sind.

Helle Kleidung ist wichtig

Neben der „Black Box“ lernen die Kinder an einer weiteren Station die Aspekte von Beleuchtung und reflektierenden Materialien kennen. Gerade jetzt, wo die dunkle Jahreszeit vor der Tür steht, ist es wichtig, eine funktionierende Lichtanlage zu haben und helle Kleidung zu tragen. Außerdem erfahren die Kinder mehr über Verkehrszeichen, die Bestandteile eines verkehrssicheren Fahrrads und die Funktion eines Fahrradhelms. Anmeldungen sind möglich bei Dr. Stephanie Küpper, Projektleiterin Kampagne „FahrRad in Aachen“, Email: fahrrad-in-aachen@mail.aachen.de