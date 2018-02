Aachen - Sexueller Übergriff auf junge Frau: Polizei sucht Zeugen

Aachen.

Eine junge Frau ist am Montagabend gegen 22.20 Uhr von einem unbekannten Mann in ein Gebüsch im Bereich der Grünanlage der ehemaligen Landeszentralbank an der Kasinostraße gezerrt worden. Dort versuchte er sie sexuell zu bedrängen. Die Aachener Polizei sucht Zeugen.