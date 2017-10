Aachen. Ein bedrohliches Erlebnis hatte am Montag eine Frau im Aachener Stadtpark: Sie wurde von einem Mann verfolgt, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte und ihr onanierend folgte.

Wie der Sprecher der Aachener Polizei Paul Kemen am Nachmittag berichtete, rief die Frau gegen 12.30 Uhr die Notrufnummer 110 und schilderte das Geschehen. Mehrere Streifenwagen waren kurz darauf am Ort, die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe fest. Es handelte sich um einen 30-Jährigen, gegen den jetzt ein Verfahren läuft.