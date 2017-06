Das Programm des diesjährigen September Specials im Überblick

In diesem Jahr findet das September Special vom 14. bis 17. September statt. Diesmal gibt es die erste Veranstaltung wieder am Mittwoch zuvor als Vorpremiere. Der Eintritt ist wie immer zu allen Veranstaltungen auf dem Markt, Katschhof, Münsterlatz, Elisengarten und Templergraben frei.

Mittwoch, 13. September: 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Musik „Made in Aachen“ mit Rick Takvorian und anderen etablierten und jungen Musiktalenten im Franz.

Donnerstag, 14. September: 19.30 Uhr, Show „Aachen hausgemacht!“, Markt; 20.15 Uhr, The Xperience, Münsterplatz; 20.30 Uhr, Yemen Blues mit ihrer Show „Insaniya“, Elisengarten.

Freitag, 15. September: 20 Uhr, La Chiva Gantiva, Markt; 20.15 Uhr, Oecher Ovvend, Münsterplatz; 20.30 Uhr, Sven Hammond, Elisengarten.

Samstag, 16. September: 13-17 Uhr, Kinderprogramm auf dem Katschhof; 14-15.45 Uhr, Sparkassen Big Band, Elisengarten; 15 Uhr, The Upse_SSRqne_SSRqDowns, Münsterplatz; 16 Uhr, Big Band Nütheim Schleckheim, Markt; 20.30 Uhr, Wheels, Münsterplatz; 20.30 Uhr, The Local Ambassadors, Elisengarten; 20.30 Uhr, San2 And His Soul Patrol, Markt.

Sonntag, 17. September: 11 Uhr, Solidaritätslauf Aachen, Markt; 13 bis 17 Uhr, Kinderprogramm auf dem Katschhof; 13.30 Uhr, Kasalla, Markt; 13.30-14.30 Uhr, Popchor Aachen. Homegrown, Elisengarten; 14 Uhr, Get Back, Münsterplatz; 16 Uhr, Stawag Music Award, Markt; 16.30-17.30 Uhr, The Mighty Sleepwalkers, Elisengarten; 17 Uhr, Con Fusion, Münsterplatz; 20.30 Uhr, Männersache, Markt; 20.30-22 Uhr, Rufus Zuphall & Friends, Elisengarten.

Auch auf dem Templergraben wird es Programm geben. Dabei kooperieren die RWTH, der Musikbunker, der Asta und das Hochschulradio. Genaue Angaben zum Programm sollen bald folgen.

Alle weiteren Infos auf:

www.aachenseptemberspecial.de