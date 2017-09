Aachen.

Einmal in der Woche schnallen sie sich Manschetten mit Bleigewichten an die Beine und greifen beherzt zu den Hanteln. Und dann tun die Seniorinnen und Senioren, einige weit über 80, ordentlich was für ihre Gesundheit. Das Seniorensportprojekt „Fit für 100“ gibt es in mehreren Senioreneinrichtungen in Aachen.