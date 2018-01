Aachen - Seniorensitzung: Funkelnder Spaß im schunkelnden Saal

Aachen.

Es ist ein Abend, auf den die Gäste sich – wie stets – schon lange freuen: Die erste Seniorensitzung im voll besetzten Eurogress hat am Dienstagabend eine stimmungsvolle karnevalistische Revue geboten. Nach der Ausfahrt zu den Blauen Funken in Köln mit dem Aufmarsch auf deren Mädchensitzung im Gürzenich marschierte die Stadtgarde Oecher Penn eindrucksvoll in den Europasaal ein.