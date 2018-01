Aachen - Selbsthilfegruppe zum Chronischen Fatigue-Syndrom gegründet

Aachen. Das Chronische Fatigue-Syndrom (CFS), auch Myalgische Enzephalomyelitis (ME) genannt, ist eine neuro-immunologische Multisystemerkrankung, die bei den Betroffenen zu schweren Einschränkungen bis hin zur Bettlägerigkeit führt.

In Deutschland sind schätzungsweise 200.000 bis 400.000 Menschen betroffen. In Aachen gründet sich nun die erste Selbsthilfegruppe in der Region.

Die Charité Berlin bezeichnet das CFS als eine meist schwer verlaufende, aber vernachlässigte Erkrankung. Sie tritt relativ häufig auf, wird jedoch bei vielen Betroffenen nicht diagnostiziert. Neben dem Hauptsymptom der schweren körperlichen und geistigen Erschöpfung kommt es zu zahlreichen neurokognitiven und immunologischen Beschwerden.

Typisch ist zudem ein akuter Beginn nach einem grippalen Infekt. Die genaue Ursache der Erkrankung ist jedoch bislang unklar. Viele Betroffene finden nur schwer einen Arzt, der die Erkrankung kennt und diagnostizieren kann. Um dieser schlechten Versorgungslage entgegenzuwirken, gründet sich am Montag, 29. Januar, die erste ME/CFS-Selbsthilfegruppe der Region.

Sie will Betroffenen die dringend benötigte Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen und Informationen sowie zur gegenseitigen Unterstützung bieten. Zur überregionalen Vernetzung wird sie als Regionalgruppe in den Bundesverband Fatigatio eingebunden sein.

Alle Interessierten sind von 18.30 bis 20 Uhr ins Forum der Volkshochschule, Peterstraße 21-25, Raum 241, eingeladen. Infos gibt es per E-Mail an rg.aachen@fatigatio.de.