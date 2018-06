Aachen/Würselen - SEK-Einsatz am Aachener Bushof und in Broichweiden

Aachen/Würselen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittwochmorgen in Aachen und Würselen einen Einsatz gestartet, an dem auch das Sondereinsatzkommando (SEK) beteiligt war. Laut Katja Schlenkermann-Pitts, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen, handelt es sich um einen Einsatz gegen Rocker.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bushof am Morgen großräumig abgesperrt, der Zugang war für Passanten zunächst nicht möglich, sagte Schlenkermann-Pitts.

Der Einsatz am Bushof stehe im Zusammenhang mit einem weiteren Einsatz in Würselen. Gerüchte, wonach in Broichweiden Schüsse gefallen seien, bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht.

Von dem Einsatz in der Schumacherstraße waren mehrere Gebäude betroffen. Dort wurde unter anderem eine Gaststätte kontrolliert, die Einsatzkräfte stellten hier unter anderem einen großen Flachbildschirm sicher. Der Einsatz lief in Abwesenheit des Besitzers.



Nach ersten Informationen unserer Zeitung gab es im Rahmen der Einsätze einige Festnahmen.

Wir aktualisieren den Artikel, sobald es weitere Informationen gibt.