Aachen.

Himmelblau und in wässrigen Türkistönen leuchten die neuen großen Bilder von Monika Petschnigg von der Wand. Irritierend fließen die hellen Farben ineinander, akzentuieren sich mit Limonengrün und locken den Betrachter in eine ebenso frische wie surreale Welt, die enorm neugierig macht. „Seitensprünge“ heißt die Doppelausstellung, die Petschnigg gemeinsam mit Klaus Kaufmann in der Galerie Artikel 5 bestreitet. Sie ist noch bis Sonntag, 11. Juni, zu sehen.