Aachen - Seit 74 Jahren Aachenerin, jetzt deutsche Staatsbürgerin

Aachen.

Die Aachenerin Marlene Meehsen (74) strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie Tagen in ihrem Geschäft am Willy-Brandt-Platz ihre Einbürgerungsurkunde als deutsche Staatsbürgerin in die Höhe hält. „Das ist toll, dass das endlich geklappt hat“, sagt sie.