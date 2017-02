Segensreiche Wirkung des Kneipenfastelovvends in Horbach

Horbach. Die Idee hatte Jochen Schulte spontan, als er in Horbach die Gaststätte Bosten besuchte. Genau der richtige Platz für Kneipenkarneval, dachte der Prinz Karneval von 2002.

Gedacht, getan: Prinz Thomas III., Hans Montag, das Lichtenbuscher Dreigestirn, Kurt Christ, Prinz Daniel I. von Richterich, die Night Wiever und DJ Jörg Buchty machten mit und traten für den guten Zweck auf.

Eintritt wurde nicht erhoben, stattdessen wurde ein Spendenschwein aufgestellt. Das gesammelte Geld wird aufgeteilt. 333 Euro gehen an den Verein „Unser Horbach“, welcher Projekte in und um Horbach unterstützt. Die gleiche Summe geht an das Projekt „diesseits“ der Pfarre Franziska von Aachen, das sich mit der Trauerarbeit unter anderem für Kinder, welche Eltern oder Geschwister verloren haben, beschäftigt.