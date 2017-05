Schwimmhalle Süd braucht neuen Boden

Aachen. Rund 15 Jahre ist er mit Füßen getreten worden, jetzt ist Schluss: Der Boden in der Schwimmhalle Süd wird saniert. Weil deshalb der Eingangsbereich und das Treppenhaus zur Baustelle werden, bleiben die Schwimmer für einige Wochen außen vor.

Gelitten hat der Belag nicht zuletzt unter der „Intensität der Besucher“, wie Karlheinz Welters vom städtischen Fachbereich Sport erklärt. Die Halle in der Amyastraße ist vor allem bei Familien mit kleinen Kindern beliebt, sie wissen den kleinen Bachlauf und das Planschbecken zu schätzen. Außerdem gehen hier Schulklassen der umliegenden Schulen baden. Die viele Laufkundschaft hat dem Kunststoffboden arg zugesetzt, an manchen Stellen sind schon Flicken eingesetzt worden.

Fliesen statt Kunststoff

Doch auch die hygienischen Anforderungen in einem Hallenbad hat das Material offenbar nicht gut vertragen. Anders als der Teppichboden im Büro, der nur den Staubsauger über sich ergehen lassen muss, werden Treppenhaus und Foyer der Südhalle durchaus kräftig geschrubbt. Dabei sei Wasser eingedrungen, erklärt Karlheinz Welters, was dann zu Folgeschäden führe.

Nun sollen Fliesen den bisherigen Kunststoffbelag ersetzen. Der alte Boden sei seinerzeit nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht worden, erklärt Welters, auch Gutachten habe es gegeben. Und nach langen Jahren der intensiven Nutzung sei ein Bodenbelag eben verschlissen.

Nun nimmt die Stadt rund 95.000 Euro in die Hand, um es wieder zu richten. Im Preis enthalten sind noch ein paar weitere Kleinigkeiten. In den Duschen werden Fliesen erneuert, der Sprungturm braucht eine Betonsanierung und nicht zuletzt wird eine Einstiegsleiter ausgetauscht, Die Stadt will das alles in einem Aufwasch erledigen, weil die Halle ohnehin geschlossen ist.

Ausweichmöglichkeiten

„Bei laufendem Badebetrieb ist das nicht zu machen“, sagt Welters. Deshalb ist vom 6. Juni bis einschließlich 19. Juli zu. Der Termin wurde mit Bedacht gewählt, weil so das Angebot an städtischem Badewasser nach Möglichkeit ausbalanciert wird: Das Freibad Hangeweiher ist in dieser Jahreszeit am Start, und auch die Elisabethhalle ist noch geöffnet.

Sie schließt in den Sommerferien, bis dahin sollten die Maßnahmen in der Schwimmhalle Süd abgeschlossen sein. „Da gibt es nur eine kleine Überschneidung von wenigen Tagen“, erklärt Karlheinz Welters.

Die betroffenen Schulen sollen in den letzten Wochen vor den Sommerferien auch nicht auf dem Trockenen sitzen. Der Fachbereich Sport bemühe sich, ihnen Alternativen anzubieten. Dazu zähle auch das Freibad Hangeweiher.