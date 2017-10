Aachen.

Gleich bei der Begrüßung am Beckenrand wird ein bisschen mit den Lehrern geblödelt, die Stimmung ist locker bei den Fünftklässlern der Aachener Viktoriaschule. Doch was Franz-Josef „Krenne“ Aymans und seine Kollegen den Zehnjährigen an diesem Morgen in der Osthalle vermitteln wollen, hat einen durchaus ernsten Hintergrund.