Schwieriger Kampf gegen die Flammen

Aachen. Es war ein mühsamer Kampf gegen die Flammen: Rund 50 Feuerwehrleute mühten sich am Mittwochmorgen mit einem Brand in Burtscheid ab. Das betroffene Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar, doch das Nachbargebäude blieb unversehrt.

Dabei war das Feuer bedrohlich nahe. Kurz vor acht Uhr morgens war der Alarm bei der Leitstelle eingegangen. Als die Feuerwehr in der Dr-Hahn-Straße in Burtscheid eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem rückwärtigen Teil des oberen Stockwerks. Ein Bewohner war offenbar rechtzeitig durch einen Rauchmelder gewarnt worden. Er konnte sich ins Freie retten. Allerdings wurde der Mann von der Feuerwehr vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Unterdessen bemühten sich die Wehrleute um das Gebäude am Ende einer Häuserzeile in der kleinen Wohnstraße unweit der Bayernallee. Viel Platz hatten die Einsatzkräfte nicht in der schmalen Gasse, weshalb sie Fahrzeuge, die nicht direkt am Brandort gebraucht wurden, in der Umgebung abstellten. Auf der Straße vor dem Haus, die beim Eintreffen der Wehr komplett verraucht war, positionierten sie eine Hubrettungsbühne, um den Brand von oben zu bekämpfen.

Die Löscharbeiten im strömenden Regen gestalteten sich schwierig, weil sich die Flammen in den Spitzboden über dem ausgebauten Dachgeschoss ausgebreitet hatten. Einen Zugang zu diesem Bereich des Hauses gab es nicht, die Wehrleute – ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie drei Löschzüge der Freiwilligen und zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren vor Ort – konnten die Flammen im Spitzboden nur von außen bekämpfen. Um den Brand endgültig zu löschen, mussten sie später das Dach von außen teilweise abtragen.

Derweil wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt, ein Trupp rückte mit einem C-Rohr über das Nachbargebäude vor. Eben dieses Nachbarhaus konnten die Einsatzkäfte erfolgreich schützen. Es wurde von dem in unmittelbarer Nähe wütenden Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Das Haus am Ende der Häuserzeile ist allerdings einstweilen nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.