Schulpflegschaft beklagt mangelnden Platz im Gebäude Von: Margot Gasper

Letzte Aktualisierung: 19. Januar 2017, 17:10 Uhr

Aachen. Wenn an der Grundschule in Oberforstbach ein großes Fest gefeiert wird, dann hoffen alle immer auf trockenes Wetter. Denn für Gemeinschaftsveranstaltungen gibt es an der Schule im Aachener Süden keinen Versammlungsraum.