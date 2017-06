Schmithof.

In den 125 Jahren ihres Bestehens wurde die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft gleich zweimal „geboren“. So steht es jedenfalls in der Chronik: 1892 wurde die Gründung vollzogen, 1947 erfolgte die Neugründung. Nach 125 Jahren Schützengeschichte bereitet sich der kleine Ort in der Aachener Voreifel derzeit auf die Sommerkirmes, verbunden mit dem großen Bezirksschützenfest, vor.