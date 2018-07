Aachen - Schon früh das Interesse an Informatik wecken

Aachen.

Die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern, nennt man Informatik – ein komplexes Fachgebiet, das in den vergangenen Jahren an Relevanz zugenommen hat. Deshalb will der Verein Enactus Aachen die Informatik vor allem Kindern näherbringen.